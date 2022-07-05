民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅遭爆碩士論文涉嫌抄襲政府標案的研究報告。國民黨台北市前議員羅智強表示，論文抄襲就是學術小偷，狂酸「想選市長，林智堅，要不要出來交代？還是趕快封存30年？」

國民黨台北市議員王鴻薇昨（4）晚在臉書爆料，林智堅的碩士論文涉嫌抄襲政府標案的研究報告！王鴻薇表示，竹科管理局曾進行招標，中華大學得標後於2008年6月完成結案報告「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度」，隨後林智堅就在7月提交論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」。

王鴻薇指出，這2份內容包括題目、研究方法、文獻等幾乎都雷同，甚至在竹科報告中相當明顯的錯字，也被林智堅一併抄進畢業論文中，並透露將在今日上午10時召開記者會說明，呼籲林智堅盡快退選，「不要侮辱新竹、桃園市民的智商。」

羅智強也在臉書砲轟，論文抄襲就是學術小偷，「想選市長，林智堅，要不要出來交代？還是趕快封存30年？」並在留言處酸說「用100分的標準打柯志恩，要不要用1分的標準檢驗林智堅？」