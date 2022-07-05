由鴻海(2317)研究院量子計算研究所所長謝明修、美國普林斯頓大學Vincent H. Poor教授及其合作夥伴完成的最新研究成果「Entanglement-assisted concatenated quantum codes」，於全球頂級期刊「美國國家科學院院刊」（PNAS）發表，該研究發展新的量子錯誤更正技術，構造出更優秀的錯誤更正碼，提升量子硬體效能。

創刊於1915年的PNAS，為美國國家科學院的官方研究周刊，和「自然」（Nature）和「科學」（Science）相同，均為全球最具知名度的基礎科學領域學術期刊之一，在全球各地擁有廣大從事基礎科學研究的讀者群，該期刊的5年平均影響因子達12.291。

量子錯誤更正為量子容錯計算的核心關鍵技術，謝明修表示，此研究利用量子糾纏建構出高碼率跟長碼距的量子序連碼，進而發展新量子錯誤更正技術，可提升量子電腦硬體效能、降低錯誤率。此研究理論核心為基於謝明修博士期間發表「科學」期刊的架構延伸而來。

謝明修指出，唯有能在硬體上實現錯誤更正技術，才能構造出超越現有經典計算能力的量子電腦，此外，更高效的錯誤更正碼，也能改善量子通信傳輸的速率。鴻海研究院計畫將該研究成果，分享給行政院科技部量子國家隊，為台灣量子計算研究做出更多貢獻。