中廣董事長趙少康留言。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）

台中市市長盧秀燕橫掃各大民調，被封為「藍營一姐」。盧昨日（4）宣示「我有一個目標：在台中看見玉山，要成為市民的日常」，引發各界關注。盧強調，從數據來看，在她任內台中空氣正在變好，上半年PM2.5平均值甚至已低於「全國的平均」。中廣董事長趙少康則驚呼：「媽媽市長降低空氣污染的努力，台中市民一定都看在眼裡。」大批網友也湧入盛讚盧的表現。

盧秀燕昨日在臉書發文表示：「我有一個目標：在台中看見玉山，要成為市民的日常。」盧指出，這幾天好多朋友在網路上分享，從台中能看到玉山主峰 與玉山北峰。台中要看得到玉山，除了氣候，還有一個影響因素就是「空氣品質」，台中空品一直是她的施政重點，而從數據來看，台中空氣正在變好。

盧秀燕進一步指出，感謝市府同仁的努力，更要感謝市民朋友配合政策，例如採用「環保祭祀」、使用「大眾運輸」或汰換成「電動汽機車」，市民的協力是空品進步的重要動力。市府與市民的共同努力，今年上半年PM2.5平均值為14.1微克/立方公尺，較去年同期20.0微克下降之外，已經低於「全國的平均」。

此文獲得近萬人按讚、近400則留言、破160次分享，迴響熱烈。趙少康也現身留言：「媽媽市長降低空氣污染的努力，台中市民一定都看在眼裡，希望能持續看見台中清澈的藍天！」其他網友也紛紛表示：「謝謝媽媽市長！」「盧市長好棒棒！是台中人福氣！有妳真好！永遠挺妳，加油」、「盧市長有沒有在做事，台中市民最清楚」、「有我們燕子姐守護著台中的藍天白雲，市長加油」。