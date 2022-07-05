一名男網友5月間向車商購入一輛風靡90年代的二手SUBARU 硬皮鯊（Impreza），合約載明現況交車，豈料他交車僅半小時，車子就不能開，花了3萬元送修，再送保養廠檢修才驚知車子毛病不少，讓他無奈發文勸世網友「買二手車要做功課。」

這名男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，稱自己5月間購入一輛二手硬皮鯊，與車商簽訂的合約為現況交車，但交車僅僅半小時，車子就無法正常駕駛，送修才發現後差速器壞掉，向車商反映索賠，車商卻搬出合約表明「現況交車不提供車輛保固」，他只能摸摸鼻子，自行負擔3萬元修車費。

原PO續說，修完後差速器後，他再將車子送去保養廠，沒想到這一送才發現車子前方的卡鉗失效，同樣礙於合約無法求償；經歷這次教訓，讓他忍不住感嘆，買二手車真的得好好做功課或請專業看車的人協助，絕對不能只看車子外觀漂亮就無腦購入。

文章曝光後，不少網友看了都回應，「現況交車不是都會說『過了店前馬路白(紅)線就保固結束』」、「大家都知道買二手車要做功課或帶專業人士，為什麼就你不知道？你認識梁靜茹？」；還有網友表示，現行市場流通的硬皮鯊通常都被操爛或玩壞，不然不會流通於二手車市場。

值得一提的是，二手車買賣合約之「現況交車」，泛指以車輛交易當下的車況出售，車商不負責後續保養與維修的保固責任，普遍來說，載明此前提的二手車通常價格較低，車商在交易前會告知二手車的問題，但市場上不乏黑心車商隱瞞或少報車況，消費者須睜大雙眼。