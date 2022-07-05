耕興(6146)公布6月營收，單月合併營收4.35億元，再度改寫歷史新高，月增1.63％、年增20.84％；累計第二季合併營收為12.79億元，也創單季新高，季增3.49％、年增22.88％；累計上半年合併營收為25.14億元，年增22.64％。

耕興表示，全球性通膨效應帶來終端消費者的購買力下降，導致整體消費性電子產品市場競爭日趨激烈，相關品牌大廠紛紛展開舊品去庫存及加速新品開發的計畫，以因應接下來更加嚴峻的市場發展。

耕興認為，目前進入5G+AIoT終端聯網裝置發展多元應用場域的階段，這類新興科技及探索次世代殺手級應用的新技術產品，從來都不會受到通膨影響，因為是整體科技業不斷前進與發展的必要動能。如手機及網通產品部份，則會隨著5G & Wi-Fi標準發表新的技術規格，晶片廠推出新的產品，而發展出新功能的終端產品。因此，一旦有新的技術規格，就會帶動整個產業在新品發表上不斷推陳出新，不因通膨而受影響。

在大廠加速推出新技術應用產品快速搶市的需求效應下，耕興長期深耕佈局5G行動通訊聯網終端如智慧型手機、CPE/FWA/Router、聯網平板及Wi-Fi 6E網通路由器、網卡等高階無線通訊產品檢測技術，同時持續擴大整體營運規模及測試產能的市場策略，才足以因應大廠面對終端市場快速多變之際，加速調整現有的產品上市計畫，進一步帶動營收與獲利表現上再下一城。