小編今天（5日）精選5件不可不知的國內外財經大事。由於通膨數據高漲，升息壓力沉重，甚至出現消費性電子產品需求驟降的雜音，引發台股出現劇烈震盪，台積電頻頻破底，不過有分析師觀察到，抄底基金已鎖定4族群開始進攻。

【1】抄底資金搶 外資看好四族群

台股進入第三季，外資今年以來賣超9,596億元，賣超金額是去年整年度4,540億元的1.1倍，集中提款台積電（2330）等個股。台股分析師認為，觀察外資近期已開始逢低承接產業景氣佳的ABF、汽車、矽晶圓及銀行等個股，力拚下半年績效。

【2】打臉砍單說 15檔蘋概股紅透

蘋果新機傳「砍單說」，惟隨分析師、供應鏈出面駁斥，砍單疑雲遭「打臉」、市場利空淡化，蘋概股4日重展笑顏，國巨（2327）不甩大盤震盪，開盤4分鐘完全填息，友達（2409）、大立光（3008）、聯詠（3034）、欣興（3037）等也止穩。

【3】神山頻破底台股連五黑

台股4日開高走低，資金撤出壓力未歇，指數再創波段新低，且已是連五個交易日跌點都在百點以上，尤其半導體產業雜音不斷，更讓「護國神山」台積電屢遭「挖牆腳」，股價下跌2.98％，收440元，今年以來累計跌幅達28.46％，下跌壓力更勝大盤。

【4】聯發科、聯詠目標價 遭大砍

IC設計雙高價股聯發科、聯詠目標價雙雙遭砍，匯豐證券指出，聯發科下半年成長性放緩，前景不確定性升溫，樂觀展望似難達標，將股價預期大砍至650元，里昂證券降評聯詠「賣出」，認為最慘情況還沒到，股價預期降為240元，均為外資圈最低。

【5】罷工拖累 歐洲爆大塞港

德國與荷蘭港口怠工和罷工造成歐洲大塞港，欲運往美國的貨櫃在港口堆積如山，當中不乏雙B名車、各式汽車零件與宜家家居（Ikea）的家具，可能需要數個月才能消化完畢。