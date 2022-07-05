網安設備廠其陽(3564)、全球嵌入式主機板及工業電腦品牌廠友通(2397)公布上半年營收年增58.20%、46.29%，雙雙創下歷史新高點，並同為7月19日除息。

其陽公布6月合併營收為新台幣2.4億元，年增82.97%、月增13.34%，僅次於去年11、12月的歷史第三高。累計今年第二季營收新台幣6.89億元，季增67.2%、年增84.7%，也僅次於去年第四季的歷史次高。累計2022年1~6月合併營收為新台幣11.01億元，年增58.20%，更寫下歷史新高紀錄。

其陽每股配息新台幣0.6元，除息交易日7月19日，最後過戶日7月20日，停止過戶期間為7月21日至7月25日，除息基準日為7月25日，現金股利發放日為8月12日。

友通公布2022年6月合併營收13.72億元，年增22.80%、月減3.98%；第2季營收38.52億元，季減0.5%、年增17.8%；上半年合併營收共達77.23億元，年增46.29%，創下歷史新高紀錄。友通6月營收雖然受到第二季顯卡需求短期修正的影響，年比小幅衰退3.98%，但第二季與上半年整體營運仍優於過去表現。

針對繪圖顯卡相關生意受到短期影響一事，友通副董事長李昌鴻表示，面對市場變化會保守以對；而缺料問題逐季解決，友通將會加速生產，以滿足客戶之剛性需求。

受惠生產自動化、數位轉型帶起的新基礎建設浪潮，友通目前接單狀況良好並逐季提升產能，且將以嵌入式板卡、網安、工業自動化、繪圖等四大應用領域，作為下一個長期發展目標。

友通每股配息3.6元，除息交易日為7月19日，最後過戶日為7月20日，停止過戶期間為7月21日至7月25日，除息基準日為7月25日，現金股利發放日訂於111年8月12日。