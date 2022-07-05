羅智強辭去台北市議員又爭取參選桃園市長失利後，啟動全台環島計畫，除為疫情祈福，也為黨內各參選人拉抬聲勢。羅3日來到屏東縣為將披藍袍角逐縣長的前立委蘇清泉造勢，羅強調，當天是他今年選舉來屏東的「第一次」，但「絕對不會是最後一次」，此話引發不少網友關注，認為羅未來可望轉戰屏東政壇。

羅智強昨日（4）在臉書發文，回顧3日他赴屏東縣為蘇清泉助陣，羅表示，他很高興能跟「未來的屏東縣長」一起到鹽埔朝鳳宮，跟鄉親召開縣政說明會，感受到屏東鄉親滿滿的熱情；羅強調，現場甚至有幾位「94強」的網友，還特別開車過來跟他見面。

羅智強指出，3日是他今年選舉來屏東的「第一次」，但絕對不會是最後一次，因為蘇清泉已點名「羅智強你一定要把我拚進縣政府」，而他則說義不容辭，他就是蘇的最強步兵，他會常常來屏東幫忙蘇。

此文獲得超過1.3萬個讚、超過300則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「智強是不是要換地方選了？其實轉戰中南部也是很不錯的選項」、「智強下次選屏東立委也不錯啊，不見得一定要固守北部」、「藍營南部需要你」、「不論東南西北，有舞台最重要」、「加油，下一站？」「我們更想知道你的下一步」、「贏回屏東，勢在必行！羅智強、蘇清泉加油！」