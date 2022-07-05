有南韓「最美舞者」之稱的女星no:ze（노제），因擁有甜美臉蛋、火辣身材加上精湛的舞技，讓她自演出熱舞選秀節目《Street Women Fighter》後便爆紅，隨後也憑著高人氣簽進經紀公司。不料，近日她卻被韓國媒體爆料，收了品牌方的酬勞後沒有立即在個人的社群媒體上發文，過程還一拖再拖，相關頁面上也只保留名牌的業配，讓不少品牌認為她在耍大牌。

no:ze自從在節目中爆紅後，各種活動及廣告、代言紛紛找上她，甚至受邀出席時裝秀，火紅程度不輸當紅偶像明星，因此也有經紀公司簽下她，替她的演藝事業鋪路。不過，根據南韓媒體《WIKITREE》報導，no:ze因節目爆紅，接連拍了9個廣告，代言費還比先前出演節目的費用增加了70倍，就連社群業配的報價，也升高至3000萬韓幣至5000萬韓幣之間（約台幣68萬到114萬），但仍有不少廠商找她業配。

而一般網紅接下社群業配後，多為3到6個月之間上傳1~3篇文章，但某中小品牌相關人士卻像記者爆料，no:ze方收了酬勞後，他們向no:ze方要求上傳業配文，但對方卻不斷拖延上線時間，直到品牌方陸續多次發送長文訊息提醒，no:ze的社群帳號才貼出相關業配，但這中間已拖了好幾個月，甚至還有才上傳沒多久的業配貼文很快就被刪掉了，令品牌方相當傻眼；另一間品牌也跳出來表示他們花了幾千萬韓幣與no:ze合作，但業配文不但沒有在說好的日期上線，最後還破莫名刪除，no:ze方卻僅以「個人因素」回覆。

第三間品牌方也曾發生同樣的問題，no:ze沒在規畫好的行銷活動期間上傳貼文，過程中還曾「懇切地拜託no:ze」，事後no:ze方只以「no:ze狀況不好」為由回應此事，待活動都結束了才看到no:ze貼出活動資訊，讓品牌方氣憤不已。

對此，no:ze所屬經紀公司先是回應他們都是遵守合約「在說好的期間內上傳，所以沒有任何問題」，但似乎與品牌方的溝通不夠順暢才造成誤會。而有些報導中提到no:ze對品牌有大小眼，IG只保留名牌業配以及一篇文章收取3000萬至5000萬韓幣等消息都是錯誤的。經紀公司解釋，業配文上傳的日程是公司確認合約期限後才會傳給藝人，刪除文章也是no:ze取得公司同意後才刪除，未來他們會更加留意與品牌方之間的溝通方式，避免發生誤會。