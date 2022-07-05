國道1號南下92.2公里新竹路段今（5日）上午7時許，發生一起1輛小客車與1大貨車追撞佔用外線事故，目前事故處理中，湖口到竹北路段雍塞，一度紫爆，後方回堵5公里，請用路人提早改道小心駕駛。

國道一號大雅段3車追撞翻車 2人傷車流回堵近6公里
台61線通霄匝道重大車禍 2工人遭貨車直直撞上慘死
國3龍井段大貨車撞故障車釀禍 1駕駛送醫不治
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