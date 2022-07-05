國1南下新竹段1大1小車追撞 湖口到竹北塞爆 08:542022/07/05 中時 高佩琦 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1南下92.2公里處發生大貨車追撞事故，後方車流回堵5公里。（翻攝自高公局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下92.2公里新竹路段今（5日）上午7時許，發生一起1輛小客車與1大貨車追撞佔用外線事故，目前事故處理中，湖口到竹北路段雍塞，一度紫爆，後方回堵5公里，請用路人提早改道小心駕駛。 國道一號大雅段3車追撞翻車 2人傷車流回堵近6公里 台61線通霄匝道重大車禍 2工人遭貨車直直撞上慘死 國3龍井段大貨車撞故障車釀禍 1駕駛送醫不治 #大貨車 #回堵 #追撞 #事故 #國道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道汐五高架凌晨傳翻車 非酒駕原因待釐清 11:302022/06/30 社會 台中昨午後暴雨釀災 豐原警火速排除幸無傷亡 09:462022/06/30 社會 降低青年車禍死傷率 高雄推機車駕訓班 04:102022/06/30 地方新聞 F1賽車嚴重事故 大陸選手周冠宇翻車撞牆 最新狀況曝光 13:272022/07/04 體育 韓國高鐵出軌7人受傷 事故原因待查 20:172022/07/01 國際 國3龍井段大貨車衝撞故障車 27歲駕駛困變形車頭慘死 11:302022/07/04 社會 台61線通霄路段工程車準備作業中遭撞 2人命危 13:212022/07/01 社會 沙鹿半聯結車疑煞車失靈 追撞等紅燈5車釀1傷 16:072022/07/03 社會 金曲33／大淵表演「穿幫畫面」全播出 畫面急切網喊：好尷尬 21:252022/07/02 娛樂 爭取重機上高速公路 他違規騎10公里 下場慘了 11:002022/07/02 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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