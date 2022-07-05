台股下探底點，不少投資人秀出慘賠帳單，直呼，到底了沒？富邦投顧董事長蕭乾祥指出，台股第三季可望出現像樣的「中級反彈」，大約2千點，把握三大指標，一是，融資減幅大於大盤跌幅；二是日週KD值出現低檔鈍化、強勁反彈；第三是市場加速趕底過程，和季線、年線乖離率過大，預計大盤指數在14500點以下，都可逢低布局。

台股從年初從18600點跌到1萬4242多點，跌的是人心惶惶，富邦財經趨勢論壇指出，今年市場面臨3項調整，經濟成長趨緩、全球供應鏈重組，導致通膨，資金緊縮等，加上俄烏戰爭，讓這三項對市場影響加大。

富邦投顧董事長蕭乾祥說，企業陸續調降今、明年的獲利成長預期，市場對股市評價轉趨保守，下半年股市投資將回歸價值優先的審慎投資策略。

蕭乾祥分析，台股本益比已落在12倍以下的歷史低檔區，所謂的價值投資已經顯現，若指數回到14500點以下，無論從企業獲利、市場本益比及本淨比等都是可逢低布局的價值區間，不建議再殺低，也可多注意反彈的訊號。

蕭乾祥預計，台股第3季會出現中級反彈，大約2千點以上，雖然今年上市企業獲利成長趨緩，外加FED縮表市場降溫，下半年台股加權指數本淨比區間將落在1.7到2倍之間，換算指數區間落在14500至17000點。

台股落底訊號有3項指標可判斷，第一項指標是融資減幅大於大盤跌幅；第二是日週KD值出現低檔鈍化、強勁反彈；第三是市場加速趕底過程，和季線、年線乖離率過大。第3季出現「中級反彈」機會高，有機會反彈2000點以上，投資人可以關注。

未來投資上宜「選股不選市」，以電子產業為例，即使大盤往上走，終端需求下緣產業，可能有整體庫存必須做調整或出現衰退，必須留意各產業發展狀態。