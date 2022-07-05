「台灣最美歐巴桑」陳美鳳，雖然已經66歲，身材外貌依舊保養得宜，更不見歲月在臉上留下任何痕跡，近日登上女性雜誌封面，呈現出不同以往般的時尚風格，雖然獲得網友一致好評，但仍不免遭酸民留言嘲諷，對此，她則是高EQ回應。

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳上周在金曲紅毯擔任壓軸，以一席黑色深V開衩到肚臍的長禮服亮相，更邊走邊解鈕扣大秀性感好身材，並露出傲人東西半球，被網友譽為「紅毯第一辣」，對此，她表示沒有要當紅毯第一美並強調「做自己最美」，展露極具自信的一面，接著更在典禮上獻唱〈繁華攏是夢〉，大展睽違已久的好歌喉，當晚收視率出爐後，得知勇奪星光大道及頒獎典禮收視雙料冠軍，讓她開心表示：「再次謝謝金曲獎的邀請，和恭喜所有入圍者及得獎者，是所有人的努力才能有好看的典禮」。

近日陳美鳳在臉書曬出登上《Bella儂儂》雜誌封面照，呈現不同以往般的時尚風格，獲得網友一致好評，紛紛留言：「時尚潮流代言，不笑時散發的是另一種美，女神就是女神，百變的女神」、「表情、肢體完全令人震撼，超完美的照片」、「冷豔的美鳳姐也是水噹噹」，但也不乏酸民嘲諷她身材走樣、整型整過頭等言論，對此，她僅以「謝謝指教」回應對方，展現自己高EQ的一面。

早在去年她就因為PO出一張美照，遭網友留言：「真的沒有那麼漂亮」，甚至開酸：「妝化得很美，但美顏相機太超過，不自然，講真話又會被粉絲追殺」，對此，她僅回覆：「收到」，並附上笑臉及愛心符號，展現大器的一面。