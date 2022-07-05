開在高速公路，突然發現前方車輛被一尾「黃金巨蟒」纏上，作何感想？一名網友分享他的遭遇，這尾搭車兜風的大蟒蛇，最後意外摔下車，引發網友熱議。
根據大陸《新聞晨報》報導，有民眾在湖南高速公路目擊，巨大的黃金蟒盤踞在高速行駛的轎車外，過程中還不斷變換位置，不料牠移動至車尾時意外摔下車，幸好被養護人員救援。
其他網友看了照片後表示，「這是車主的寵物蛇吧，好嚇人」、「自家寵物掉了都不知道」、「放任寵物蛇這樣兜風，太危險了」、「可能車窗沒關好，黃金蟒直接鑽出來」。
開在高速公路，突然發現前方車輛被一尾「黃金巨蟒」纏上，作何感想？一名網友分享他的遭遇，這尾搭車兜風的大蟒蛇，最後意外摔下車，引發網友熱議。
根據大陸《新聞晨報》報導，有民眾在湖南高速公路目擊，巨大的黃金蟒盤踞在高速行駛的轎車外，過程中還不斷變換位置，不料牠移動至車尾時意外摔下車，幸好被養護人員救援。
其他網友看了照片後表示，「這是車主的寵物蛇吧，好嚇人」、「自家寵物掉了都不知道」、「放任寵物蛇這樣兜風，太危險了」、「可能車窗沒關好，黃金蟒直接鑽出來」。
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