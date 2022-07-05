駿馬走失半夜公園內吃草，員警幫找主人平安返家。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

貓狗走失不稀奇，桃園市中壢區2日晚間竟發生一匹駿馬走失，有民眾在凌晨竟發現龍江市民活動中心旁公園內有一匹馬在吃草，而附近也沒有馬場因而報警，員警獲報到場，先是安撫馬匹，也擔心天氣熱還餵牠喝水，經查原來是飼主沒拴緊柵欄，才害這匹黑馬自行解封，幸好最後還是找到主人已經平安返家。

中壢警分局龍興派出所表示，日前接獲民眾報案，稱見到一匹馬兒獨自在公園內散步， 員警獲報到場，擔心天氣熱，先趕緊安撫馬兒的情緒、又餵牠喝水，因為馬匹非常乖巧，經查才知道是54歲吳姓飼主純粹當寵物飼養，平時就養在龍江路一代的農地，當日馬匹自行撞壞馬廄偷跑出去，才造成走失事件。

員警說，當日馬兒自行解封跑到附近的公園散心，還擔心牠在路上受到驚嚇會亂衝亂跑，可能會造成用路人的安全疑慮，還在附近維護交通安全，不讓馬匹到處趴趴走，因派出所沒有馬棚及飼料可以收留馬兒，幸好轄區內有一間馬術訓練中心，聯絡對方後暫代保管並協助尋找飼主到場，目前已將該馬兒交由飼主領回照顧。