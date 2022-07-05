周一（7月4日）為美國獨立紀念日，美股休市，全球股市交投淡靜，終場小漲做收。油價反彈為股市帶來提振，在經濟可能陷入衰退的遠憂籠罩下，投資人將焦點轉向原油供應吃緊的現實。

受石油與天然氣公司上漲帶動，周一泛歐市Stoxx 600指數收漲0.54%，英國富時指數漲0.9%。

周一倫敦布蘭特期油收漲1.87美元或1.68%，為每桶113.5美元，盤初，在全球經濟前景黯淡的擔憂打擊下，油價一度下跌1美元/桶，隨後數據顯示石油輸出國組織（OPEC）產量下滑，以及在利比亞與厄瓜多動亂，加上收緊對俄制裁的消息帶動下，油價反彈。此外，挪威油氣工人預計在周二大罷工，可能使產量減少，亦給油價帶來支撐。

目前美國期油電子盤漲2.01美元或1.85%，報110.44美元。

原油經紀商PVM Oil Associates分析師Stephen Brennock表示，供應中斷的情況持續加劇，再加上中東產油國的備用產能可能短缺，如果沒有新的石油產量盡快進入市場，價格將被迫走高。

根據路透社調查，OPEC十個成員國6月每日產量減少10萬桶，為2852萬桶/日，未達成其承諾的每日增加約27.5萬桶。

MSCI世界股票指數繼上周下挫2.3%後，周一小漲0.38%。

投資人擔心通膨高漲和利率上揚可能將經濟推入衰退，全球股市在6月創下18個月新低，但目前已經小幅反彈。

MSCI（除日本外）亞太股票指數上漲0.34%。

由醫療保健股大漲4.65%帶動，周一中國藍籌股滬深300指數收漲0.66%。因疫情升高，中國東部數個城市已在周日收緊防疫限制。

周一日經指數收漲0.84%，周二早盤勁揚1.12%。

目前美股主要指數期貨上漲，道瓊指數期貨漲0.4%，標普500指數期貨漲0.5%，那斯達克100指數期貨漲0.7%。

Nordea Asset Management資深宏觀策略師Sebastien Galy表示，一些市場開始站穩腳跟，但目前波動性仍然很大。

美國資產管理公司Nuveen認為在歷經上半年的大跌之後，市場極具看好的空間。其全球投資委員會周一發布2022年中展望報告，稱短線上跌深的公開市場提供極具吸引力的上漲潛力。

市場將觀望美國周五發布的6月非農就業報告，經濟學家預估美國6月非農就業增加27萬人，較5月的增加39萬人放緩。美國5月失業率持穩於3.6%，仍為2020年2月以來最低。

亞特蘭大聯準銀行備受關注的GDP Now預測在第二季已經下滑至季減年率2.1%，意味著美國經濟已經陷入技術性衰退。

本周三聯準會將發布6月會議紀要，以及新一輪財報季將從7月15日拉開序幕，也將成為市場關注焦點。由於成本高漲和數據疲軟，企業獲利預測料將下修。

市場認為聯準會7月再次升息75個基點的可能性約為85%，並預期到今年底其政策利率將升至3.25%～3.5%

在匯市方面，美元指數幾近持平，仍然保持在最近創下的20年高點附近。

美元走高和利率上揚不利於黃金走勢，周一8月期金下跌5.80美元，報每盎司1,808美元。其他貴金屬方面，9月白銀跌0.68美元，報每盎司19.67美元。10月白金跌24.00美元，報每盎司871.30美元。9月鈀金漲22.00美元，報每盎司1938.10美元。