女星趙小僑2017年與劉亮佐結婚後，為了求子不惜求助生殖醫學，做了1次人工受孕及3次試管植入，未料卻屢屢失敗，好在經過努力，終於懷上寶貝女兒「典典」。如今，預計在7月份以自然產的方式迎接寶貝女兒的她，今（5）日稍早卻突然透過經紀人透露「昨晚臨時住院，並準備剖腹」令眾人都開始為她祈禱。

趙小僑近兩年求子艱辛，歷經6次取卵、4次植入，前後共取96顆卵子；孕期還得在肚皮扎上168瓶免疫球蛋白，使肚皮上滿滿都是針孔插過的痕跡，10根手指的關節也會24小時反覆腫脹、疼痛，早上剛起床時甚至無法握拳、拿手機，辛苦程度都讓老公劉亮佐相當不忍，而網友們看到她在YouTube上所公開的影片後，也紛紛大讚她偉大的母愛。

而目前趙小僑已進入懷孕後期，懷胎9個月的她也一直都期望自己能以自然產的方式生產。不料，計畫趕不上變化，趙小僑的經紀人今日稍早宣布「趙小僑昨晩臨時住院，目前12小時沒有進食，要準備剖腹了」，一家人也都十分期待「典典寶寶」的到來，祈禱生產順利。

事實上，趙小僑在6月29日進行產檢時，就曾在產房門口拍照留紀念，也不忘跟女兒「典典寶寶」介紹，「這是妳來到這個世界的第一個地方唷！」不難看出即將為人母的喜悅。

而根據《ETtoday星光雲》的報導，趙小僑今日稍早已送進產房，歷經1個多小時後，經紀人修毅出面告知好消息，宣布趙小僑順利生產「母女平安，謝謝大家關心」。