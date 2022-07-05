一名女網友近日在花蓮化仁海堤散步時，看到一對父母帶著兩個孩子，手拿垃圾袋、夾子撿拾沙灘上的垃圾，令她感動不已，並將其PO上網，讓不少在地人狂讚，貼文意外釣出到海邊撿垃圾的父親留言表示，一家人很常到海邊撿垃圾，常常去撿還是撿不完，希望透過貼文可以讓更多的人共襄盛舉，為自己的土地盡份心力。

原PO近日於臉書社團《花蓮人》指出，在化仁海堤看到一家四口帶著垃圾袋和夾子，沿著海岸線撿沙灘上的垃圾，令她大讚，「先不論您們是不是花蓮人，您們做了最棒的親子教育，感謝為這塊土地做的奉獻」。

貼文引發不少在地人讚賞，「真正愛台灣，愛地球的人」、「是我們學習的好榜樣」、「很好的身教」、「教育真的要以身作則」、「最棒的陪伴與教育」、「言教不如身教」、「好美的風景」、「台灣現在這種有公德心的人很少了，讚」。

一對父母帶著兩個孩子，手拿垃圾袋、夾子撿拾沙灘上的垃圾。（圖／翻攝自花蓮人臉書社團）

貼文意外釣出照片中的父親回應說，在疫情期間曾帶孩子到化仁海堤放風，發現海灘上有很多海漂垃圾，擔憂塑膠瓶罐再被沖回海裡，會導致海洋生物誤食死亡，再加上塑膠微粒會吸附有毒物質，跟著食物鏈進到人體，孩子也覺得到海邊撿垃圾可以幫忙海洋動物，「因此到海邊放風順便撿垃圾，就變成我們的家庭活動」。

父親坦言，海漂垃圾比想像中多，不用走100公尺就可以裝滿，常常去撿還是撿不完，他盼望透過貼文可以邀大家一起共襄盛舉，「欣賞美景之餘又可以為自己的土地盡份心力，別讓『地球只有一個需要我們愛護』的口號，只是寫在作文最後一句的結尾」。