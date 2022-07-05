婦產科醫師李偉浩分享，一位20多歲的年輕女生的會陰部不定期會長小水泡，久了還會潰爛，導致私處又痛又癢，且因為多次就醫治療都沒有好轉，甚至還被懷疑是否私生活混亂，讓患者很困擾，因為她根本就還沒有過性經驗。後來醫師替其安排皮膚切片檢查，才發現原來女患者是罹患了免疫風濕疾病「貝西氏症」。

李偉浩在節目《醫師好辣》上分享，20多歲女患者的私密處不定期會起小水泡，久了還會潰爛，就整個私處爛掉這樣，很痛又很癢，讓女患者覺得很不舒服，因此去看了好幾位醫師，其中一個婦產科醫師想說應該是發炎，就開了塞劑與藥物治療，但她使用了藥物治療後，卻都沒有好轉，只好再度回去看診。

李偉浩表示，女患者反覆回診多次以後，婦產科醫師終於忍不住問「你在外面有沒有交多個男朋友？是不是單一性伴侶？」讓女患者感到很尷尬，因為她根本就還沒有性經驗，但醫師的話也讓患者媽媽開始懷疑，女兒私生活紊亂，因此開始禁止女兒在晚上的時候出門，但是即便這樣，女患者的狀況仍舊沒有好轉。

李偉浩指出，女患者來找他看診，他聽完整個狀況就覺得很奇怪，替其內診檢查以後發現真的很恐怖，女患者的狀況真的很糟，會陰部的潰瘍嚴重，大大小小的，且都有爛掉的情形，讓他也很懷疑對方真的沒交過男朋友嗎？後續也接著問女患者私處是否曾經不小心被燙傷過，讓女患者無奈地說「我幹嘛沒事亂燙自己？」

李偉浩透露，由於傷口實在太奇怪了，只好安排女患者做切片，結果發現傷口的部分有「免疫細胞浸潤」的狀況，後來才確定女患者罹患免疫風濕的疾病，又稱作是「貝西氏症」，它很容易在會陰部產生潰瘍，或者是口腔周圍潰瘍，然後很容易會被誤以為是細菌或病毒反覆感染，然後受旁人異樣眼光所苦，但其實罹患這種免疫疾病真的很可憐，因為不是自己可以選的，所幸經過降低免疫的藥物已好轉。