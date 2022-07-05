後疫情時代，地方觀光發展與創新迎來新挑戰，臺中市政府觀光旅遊局舉辦「掌握數據治理開創臺中旅遊新時代座談會」，探討臺中主要遊憩據點遊客輪廓及行為的成果應用。遠傳(4904)出席與談，分享遠傳以AI技術注入觀光需求模式的分析應用及實績，並偕同現場與會的產官學研代表探討智慧觀光的政策治理、商業契機與運輸安全等議題。

遠傳資訊暨數位轉型科技群經理周玫芳出席座談，分享遠傳領先業界研發的AI數據分析模型，涵蓋AI電信數據萃取技術、AI精準遊客識別模型等關鍵技術力，透過以去識別化演算處理將雜訊過濾與排除、收斂停留點，提升資料密度與品質，提供精準即時的人流分析與預估，能夠作為優化智慧觀光、智慧交通等政府規劃決策，亦能將此應用導入於零售商圈人流動向、防災區域人流分析、預測疫情熱點等多元領域應用。

遠傳透過全方位智慧觀光數據治理解決方案，協助臺中市政府觀光旅遊局建置「臺中主要遊憩據點遊客行為資訊網」，並於即日起啟用。網站以視覺化觀光資訊儀表板，呈現人流熱點、人流移動趨勢等15項觀光指標分析，以利市府掌握遊憩區人流變化資訊；市府團隊採用遠傳的智慧觀光解決方案，宏觀且全面的了解遊客特性，並運用數據的洞察分析結果驅動觀光決策，優化觀光軟硬體建設、活動與行銷規劃，提升民眾的旅遊體驗。