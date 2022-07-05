為讓學生暑假期間仍可學習，教育部委託高師大及因材網教材研發團隊台中教大、彰師大、台師大及中央大學，於暑假期間辦理超過30場免費線上自主學習營隊及線上課程，服務對象涵蓋自國小至高中。

這些線上營隊及課程，教導的學科含括國語、數學、英語、自然等學習領域，且分別有單日與多日課程，讓親子在暑假期間有多元選擇與安排學習進度。

「TaSRL線上學一夏─暑假線上自主學習營隊」設計適合國小5、6年級的主題活動，課程透過學生自學、組內共學、組間互學、教師導學的教學策略，進行科學實驗、學習生活中的數學應用及流行娛樂學語文等有趣內容。

「因材網2022暑期線上系列課程」安排從國小中年級至高中12年級的各式課程，包含閱讀食譜做點心、生活實用英語、國中升高中的銜接課程或是高中數學學測準備課程等，運用因材網豐富的教材資源與完整的平臺功能，提供孩子學習最實用且需要的課程活動。

教育部表示，本次暑期營隊及線上課程，可以讓孩子為下一個年級做準備，也在長假中保持學習狀態與熱度，並認識來自不同縣市學校的學習夥伴。詳情可查「科技輔助適性教學與自主學習-臉書粉絲專頁」訊息。