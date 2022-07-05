新疆美人熱依扎擁有婀娜身材與充滿異國風情的美麗容顏，當年被封為「小張柏芝」，2011年她在超夯宮鬥劇《後宮甄嬛傳》中飾演「寧嬪」葉瀾依一角大爆紅，而人紅是非多，她遭網友罵是「露胸癖」、用憂鬱症炒作，因此大怒反擊，雙方對簿公堂，結果是兩人都得道歉，沒想到對方裝死過了大半年，讓熱依扎忍不下去，再度出手。

熱依扎因《後宮甄嬛傳》大開知名度，卻也因此遭到有心人士批評，她做性感打扮時，總遭到黑粉藉機攻擊，熱依扎不堪其擾，吐露自己罹患了重度憂鬱症，但酸民仍不罷手，某網友說她有露胸癖，還說她拿憂鬱症來炒作，熱依扎氣不過，就跟對方互罵，最後此事難以善了，雙方鬧上法院。

據陸媒報導，北京互聯網法院近日公開此案內容，指熱依扎與微博帳號「硬核豌豆」的張某，發生了網路侵權糾紛，內容指出，張某以「露胸癖」、「自己找罵博眼球」等言語，來對熱依扎進行人身攻擊，二審結果出爐，兩人都得互相賠精神損害撫慰金，且得在微博刊登道歉聲明，不料這個判決生效都已過了大半年，張某卻至今都未履行罰則，讓熱依扎忍無可忍再出手，向法院申請了強制執行。

據悉，該判決在2021年就已經下達，熱依扎隨即發道歉文，標註了「硬核豌豆」帳號，寫下：「法律面前人人平等，我也認知到，遇到問題不應該衝動，而應交給法律評定。作爲公衆人物，本人明白做好本職工作的同時，更要謹言慎行」，隨後其工作室公開了法院判決書截圖，指法院判定雙方都有錯，必須互相道歉，而熱依扎這邊的道歉聲明是獲得了法院方面認可才發布，熱依扎的道歉文當時還登上了熱搜。