台北市議市員王鴻薇爆料指出，民進黨提名的桃園市長參選人、新竹市長林智堅2008年的中華大學碩士論文涉嫌抄襲，對此，林智堅表示，「中間過程完全沒有問題，這些爆料內容先前就遭披露，這也不算是什麼新聞，已是舊聞，他絕對禁得起考驗！」

林智堅並透過幕僚表示，在2020總統大選時，時代力量前立委徐永明就針對林智堅的中華大學碩論提出指控，當時林智堅及指導教授賀力行都加以澄清，以致徐永明等人沒有得逞。

幕僚指出，早在2018及2020年選舉時，就有人針對他的學歷、親人等做攻擊，但都沒有得逞，沒想到2022被徵召選桃園，同樣的事情又要再澄清1次。

林智堅就讀中華大學碩士班時，接受科管系老師賀力行指導，並於2008年7月完成「以TCSI模式評估國內某科學園區之周邊居民滿意度」論文口試。這篇論文由賀教授及同樣任教中華大學的王明郎主導，林智堅因受賀老師指導的關係，也參與討論。

幕僚說，在林智堅2007到2008年撰寫論文的過程，賀力行、林智堅以及王明郎3人，曾在2008年4月報名參加「管理策略與經濟發展學術研討會」，聯名發表「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」的文章。這篇文章的摘要，以及林智堅參與文章發表的紀錄，迄今都可在中華大學賀力行教授的網頁查詢得到。