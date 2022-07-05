國家交響樂團前音樂總監呂紹嘉與現任音樂總監準．馬寇爾，攜手參與《樂無界教育計畫》，未來將持續在台北藝術大學推動「作曲家啟航」、「指揮家啟航」，傳承指揮與音樂的心法和智慧。

「作曲家啟航」是準・馬寇爾接掌NSO音樂總監的新計劃之一，他表示，要讓國際樂壇認識台灣，最重要的方式就是在國際上要常看到台灣的指揮家和作曲家，也因此有「1分鐘交響曲作曲計畫」，徵集青年作曲家1分鐘的創作。

馬寇爾表示，一年多前宣布計畫，在演出幾場作品後，他寫了一封公開信學生們，當時他表示，很開心能演奏大家的作品，但卻並非百分百開心，「大家在這1分鐘的作品中，展現複雜熟練的作曲技巧，就如同看到一台好車，你向我展現車子的引擎渦輪有多好，但是我更想知道的是開這台車的感受。音樂是關於情緒和感受，因此我也給了學生提示，一首作品最重要的是，表達內在的想法跟情緒，這樣才能展現音樂中更深的層次。」

「指揮家啟航」結合了呂绍嘉在北藝大開的「管絃樂合奏」課程，以及接受公開報名的「指揮大師班」，呂绍嘉表示：「指揮是技術的傳承，要學習不透過言語，只用動作就讓樂團整齊演奏；同時，當指揮也需不斷學習無止境浩瀚的曲目，而最後一切還是回歸到人，需要成為擁有成熟心理的人，不是在象牙塔內，而是走出來與人互動。年輕指揮需要多接觸樂團，接觸一次勝過上十次課。很開心能跟台灣各角落的年輕學子工作，也很高興看到他們在過程中的成長進步。」

這兩項計畫是來自國家交響樂團自2020年起，與台積電文教基金會合作《樂無界教育計畫》，以不設限的合作模式，累積台灣文化實。大師班成果音樂會預計於11月4日在國立台北藝術大學音樂廳舉辦，由接受指導的大師班學員，指揮北藝大管弦樂團演出呈現。