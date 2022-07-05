俄烏戰爭於2月底爆發，引發歐美國家對俄羅斯發動經濟制裁，但這也造成歐洲國家能源價格上漲，通膨率飆高等嚴重後遺症，近日德國公布數據指出，5月份貿易呈現逆差，為近30年來首次，這也讓有「歐洲經濟火車頭」之稱的德國未來經濟前景蒙上陰影。

綜合外媒報導，德國5月貿易逆差達10億歐元，是1991年後首次出現貿易逆差，主要受到俄烏戰爭影響，全球供應鏈問題加劇，以出口型導向為主的德國經濟受到嚴重打擊。

德國外貿和批發商協會（BGA）主席Dirk Jandura在聲明中表示，「俄烏危機的後果與供應鏈中斷的狀況將在對外貿易留下相當深刻的痕跡，外貿發展前景相當黯淡。」

此外，Dirk Jandura也提到，如果俄羅斯完全中斷供應天然氣，整體狀況會更加惡劣。數據顯示，俄羅斯天然氣占德國進口總量的55%，而製造業需要消耗高達三分之一以上的用量。

德國工會聯合會（DGB）主席Yasmin Fahimi就曾示警，「由於天然氣供應陷入瓶頸，包括鋁、玻璃、化學在內的工業環境將會陷入永久性的崩潰風險中，而這些產業的崩潰將讓德國經濟與就業產生巨大影響。」

不僅如此，通膨也成為德國需要面對嚴重議題，通膨率已經連續3個月創下1990年兩德統一後的新高，5月份消費者消費者物價指數（CPI）達7.9%，6月商品價格比前期上漲14%，食品價格漲12.7%，服務業價格漲2.1%。