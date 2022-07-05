行政院副院長沈榮津辦公室主任鄒宇新遭爆婚外情，還以職務之便幫對象喬位置。對此，行政院表示有必要加以釐清，即起將鄒宇新調離主管職待查。至於鄒本人，則在第一時間否認有此不倫行為。

據《鏡週刊》今報導，鄒宇新與已婚的主計總處廖姓專委發生婚外情，並直擊拍到兩人連日曖昧互動，報導還指鄒宇新以公務職權替對方喬職務及官位，消息曝光後引起討論。

針對此醜聞，行政院發言人羅秉成表示，有必要加以釐清相關細節，因此即日起將鄒宇新調離主管職待查。