《超偶》出身的朱俐靜去年透露2020年被診斷出乳癌，沒想到治病不到兩年，3日病逝，享年40歲。演藝圈中不少女藝人也因乳癌早逝，包括因〈葉子〉一曲走紅的阿桑、星座專家薇薇安、大陸歌手姚貝娜、還有演出過《麻辣鮮師》的後藤希美子，以〈疼惜我的吻〉出名的林晏如更在病榻臨終前才與曖昧過的蔡小虎和解，讓人唏噓。

本名黃嬿璘的「阿桑」，2003年演唱《薔薇之戀》片尾曲〈葉子〉走紅，滄桑的嗓音吸引大眾好評，2008年10月她發現罹患乳癌末期，隔年4月病逝新店慈濟醫院，享年34歲。而過去和唐綺陽都因星座長才走紅的薇薇安（本名：陳佳瑛），2014年離開節目《命運好好玩》，兩年後傳出因乳腺癌病逝，享年43歲，她過世後才被起底，原來其父親是聲寶總經理，薇薇安身為聲寶千金，身家不凡，父親陳連春也在聲明中表示：「愛女生前興趣於傳播媒體，其人生過得快樂與燦爛」。

姚貝娜病逝後化小愛為大愛捐出眼角膜。（圖／翻攝自姚貝娜微博）

大陸歌手姚貝娜當年獻唱《後宮甄嬛傳》片頭曲〈紅顏劫〉走紅，也曾加入《中國好聲音》曾為那英組人氣最高的學員。然而她2011年發現得到乳腺癌，2015年不幸病逝，享年33歲，她過世後遺愛人間，將眼角膜捐給了住在四川和深圳的兩位受捐者，近年有大陸節目近期循線找到了受捐者近況，一名化名小董的受捐者表示：「謝謝姚貝娜姐姐，願她在天堂一切都好」。

後藤希美子早年因麻辣鮮師走紅。（圖／中時資料照片）

外型甜美的後藤希美子（本名：邢慧君），早年因拍機車廣告走紅，中、日文都流利的特色為她吸引許多目光，後來演出電視劇《麻辣鮮師》一炮而紅，2015年謝祖武本來有意開拍《麻辣鮮師》續集，卻無法聯絡上後藤希美子，2018年才有友人透露後藤希美子早在2016年初因乳癌過世，享年36歲。

蔡小虎坦言和林晏如臨終前在病榻上和解。（圖／中時資料照片）

暱稱「糕餅西施」的林晏如早年由葉佳修帶領出道，以〈走味的咖啡〉、〈疼惜我的吻〉等歌曲走紅，1998年她因發現頸椎有突起物，身體容易疲累，檢查後才得知罹患乳癌，隔年逝於林口長庚醫院，享年36歲。早年她和蔡小虎有一段曖昧情，因林晏如在節目上暗示：「怕蛇的男生我不會喜歡」，兩人因此埋下心結，得知林晏如生病後，兩人關係才破冰，蔡小虎感嘆說：「臨終前我有去看她，她當時只能側躺，眼淚一直流」，張菲也說這可能就是蔡小虎一直沒再找伴的原因，蔡小虎後來在節目上選唱獻給林晏如的歌〈一生只有你〉，在場的孫協志傷心說：「知道歌背後的故事後，我聽到這首歌會受不了。」