Youtuber愛莉莎莎又買台北第二間房了！愛莉莎莎日前在YouTube開箱自己在台北的第二間房，是之前萬華房子的兩倍大，空間運用也更加彈性了。自認找房條件嚴苛的愛莉莎莎表示，「沒有這些，條件再好都不能接受」。

賣掉萬華小套房「小屋換大屋」

愛莉莎莎日前發布新影片，提到3年前有賺到一點收入，因老家在新北，但是工作跟生活因素每天都會外出進台北市，當時才會買下萬華的小套房。不過隨著時間增長，萬華的小套房空間不夠放，所以她一直在尋覓更適合的物件，想買比萬華小套房兩倍大的房子，而又因萬華套房的貸款已經繳得差不多，因此就可以賣掉再買第二間房，「小屋換大屋」。

愛莉莎莎：買房應配合自己需求 不應為新房改變生活習慣

愛莉莎莎表示自己是「享受當下型」。關於地點她並不喜歡重劃區，因重劃區生活機能有限，也擔心未來幾年會有新建物遮蔽住原有的風景，失去了景觀房的意義。她認為「買房應該要配合自己的需求」，不應為了買新房而改變生活習慣。目前規劃空間要有客廳、工作室、臥室、更衣室等。

她也在影片中分享自己找房的幾大重點，分別是前陽台要大、地點要好、收包裹的管理員以及垃圾集中處理場。

第一，要有前陽台

首先，「第一個一定要有前陽台」，寬敞的前陽台也是考慮到風水，「在風水裡面來講就是明堂要夠寬要夠大」，認為有前陽台可以讓整個空間有度假的感覺，也可以當作朋友來訪時聊天飲食的空間。

第二，地點方便捷運步行3分鐘

其次，地點對她來說也很重要，「我每天需要有很寬廣的社交圈，我需要運動，需要去公司，所以我可以接受新北市，因為台北市中心太貴」，表示自己可以接受新北環（台北外環）。另外，地點也要求距離捷運站步行可以3分鐘以內的物件，認為才有走到捷運站的動力。

第三，要有收包裹管理員、垃圾集中處理場

而最重要的一點是「一定要有收包裹的管理員，還有垃圾的集中處理場」。愛莉莎莎表示，「沒有這個，條件再好都不能接受」，考慮到生活方便性與工作性質大約每天會有4到8個包裹，因此垃圾集中處理廠與管理員對她來說可提高日常的方便性也更省時。

裝潢想走小巴黎風格

愛莉莎莎也分享裝潢的風格，「我不想要裝潢得很滿，想要小巴黎的風格，現代感一點」，不想再像以前一樣那麼多木頭的元素，「我的家比較想多一點我自己的味道在裡面，隨時隨著我的心情而改變」。

愛莉莎莎目前位於網路溫度計網路口碑YouTuber排行第48名，古娃娃位在第49名，志銘與狸貓則是第50名。

image source：YouTuber口碑排名(分析區間：2022/04/05~2022/07/03）

▲愛莉莎莎位於網路溫度計YouTuber口碑排名第21名。

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