LIVE直播／林智堅爆論文涉抄政府標案報告 王鴻薇召開記者會提證據

國民黨台北市議員王鴻薇昨（4）晚在臉書爆料，民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅遭爆碩士論文涉嫌抄襲政府標案的研究報告，甚至連錯字都一模一樣，今日她也直接召開記者會，公布相關證據，呼籲林智堅盡快退選，不要侮辱新竹、桃園市民的智商。

王鴻薇表示，新竹科學園區管理局2007年12月的一個標案，採購金額45萬元，由中華大學得標，所以從這一刻開始，這份滿意度調查的委任案是屬於政府財產，但林智堅的論文從緒論開始就在抄，除了將新竹科學園區改成該科學園區或是某科學園區，將圈圈改成1、2、3等，其餘幾乎都照抄，連錯字都一樣，「請問這個論文到底有何學術價值？」

王鴻薇指出，寫過論文的人都會有一個謝詞，因為用了別人的文獻、調查、研究方法等，所以會感謝他人的協助，但是林智堅的論文中謝詞卻是空白。她認為此狀況相當少見，「唯一可以解釋的理由，因為政府的委任報告裡面沒有謝詞，所以他抄不到，所以是空白的。」

王鴻薇表示，林智堅跟外界說這是舊案，說曾被質疑過，但大家可以上網搜尋，到目前為止竹科這份委任報告從來沒有上網公告過，所以從來沒有人拿這個政府標案去跟林智堅的碩士論文比對，因為網路上沒有，「不要用網路比對、不要用電腦跑，用肉眼來看都知道，這是一個幾乎完全抄襲、抄好抄滿的一個論文抄襲！」

王鴻薇認為，林智堅身為政治人物，誠信不堪檢驗，既違反學術倫理也有違法之嫌，要求林智堅應該退出選舉，來對這份10多年前涉嫌抄襲的論文負責；中華大學應啟動調查，比照過去標準追回林智堅碩士學位；竹科管理局也應針對林智堅涉嫌抄襲啟動調查，包括是否求償等，採取應有的法律行動，捍衛政府的智慧財產權。