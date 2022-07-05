國民黨徵召黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長，柯曾承諾一旦她獲徵召，不僅會深耕高雄，更會用「美白小腿」走遍高雄市。柯今日（5）早上刊出她背著包包、提著行李，在車站疾行而過的背影，表示她將「奔向高雄、擁抱夢想！」在接下來不到5個月的時間，她要用最大誠意、努力和認真，感動自己與每一位高雄人。

柯志恩今日早上8時在臉書發文，她刊出自己穿著白色運動鞋、背著包包、拖著大行李，在車站快步走過的背影，宣示她將「奔向高雄、擁抱夢想！」

柯志恩強調，在接下來不到5個月的時間，她要用最大誠意、努力和認真，感動自己、感動每一位高雄人；柯更喊話：「讓我們一起改變高雄，讓這座美麗的城市更宜居幸福、充滿希望！」

此文發出後1小時內即飆破5000人按讚，迴響極為熱烈。網友紛紛留言：「隨著夢想讓高雄起飛，更幸福美好！勇者無懼，志恩加油！」「我是高雄人我支持柯市長」、「歡迎回家，我們一起為高雄我們的家打拚！」「加油！不要讓綠營看扁了」、「民進黨不是高雄的爸爸，我們要用行動，讓台灣人知道他們是有選擇權的」。