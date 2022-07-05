享譽國際的小提琴家林昭亮當推手，指揮大師長野健將在今年夏天首度來台，參與大師星秀音樂節，並將和林昭亮、鋼琴家兒玉麻里及紐約愛樂大提琴首席卡特．布雷（Carter Brey）同台演出別緻的曲目，貝多芬的三重協奏曲。

長野健是當今傑出的歌劇及管弦樂指揮家之，兒玉麻里則是長野健的妻子，過去兩人在2019年曾為Berlin Classics錄製貝多芬協奏作品錄音，其中也包括了這次將演出的三重協奏曲，如今又將同台。

去年因疫情影響，大師星秀音樂節一度移師舊金山舉辦，今年再度重返台灣，林昭亮表示，「過去幾年，新冠病毒疫情的影響似乎伴隨了我們這個年輕的音樂節，但這並不能阻止我們持續以高水準的師資與豐富的活動內容讓每位參與者難忘。」

除了長野健、卡特．布雷，今年音樂節還有多位音樂家，包括紐約愛樂首席黃欣、紐約愛樂中提琴首席辛西雅．菲爾普斯（Cynthia Phelps）、紐約愛樂低音提琴首席提莫西．柯布（Timothy Cobb）、阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團長笛首席艾蜜莉．貝儂（Emily Beynon）、柏林愛樂單簧管首席溫徹．富赫斯（Wenzel Fuchs）、洛杉磯愛樂大提琴副首席洪本倫以及小提琴家諏訪內晶子（Akiko Suwanai）等。

此外，還有曾任里昂歌劇院駐團聲樂家、與大都會歌劇院有緊密合作的女高音艾莉卡．拜科夫（Erika Baikoff），擔綱馬勒第四號交響曲的女高音。音樂節於8月6日在台北誠品音樂廳、8月9日於台北國家音樂廳、8月12日在台中國家歌劇院、8月13日在高雄衛武營音樂廳、8月14日在國家音樂廳登場。