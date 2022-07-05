弘光科大特提醒全校師生注意安全。(民眾提供)

台中市太平區23歲的彭姓男子，7月1日傍晚6時許尾隨弘光科大一名女職員進入生活應用大樓一間女廁，持水果刀要脅並手摸其胸部，女職員反抗乘機反鎖於廁所內，並乘機逃出求救；女職員於反抗時造成左手的手指撕裂傷，無生命危險。警方循線於3日凌晨在太平區將彭嫌拘提到案，並起獲作案水果刀及犯案所穿衣物等物，全案依強制猥褻及傷害罪嫌移送偵辦，並建請聲押。

警方調查，7月1日下午6時許，沙鹿區弘光科技大學女職員，於校內遭1名不明男子尾隨進女廁後，持水果刀要脅並手摸其胸部，女職員反抗乘機反鎖於廁所內，並乘機逃出求救，女職員於反抗時造成左手的手指撕裂傷，無生命危險。

清水警分局經獲報後，即派員專責小組調閱監視器，查出23歲的彭男騎乘重機車進入停車場，隨後步行進入校園。警方立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦並聲請拘票，循線於3日凌晨在太平區將彭嫌拘提到案，並起獲作案水果刀及犯案所穿衣物等物，全案依強制猥褻及傷害罪嫌移送偵辦，並建請聲押。

男子持刀尾隨進弘光科大女廁，騷擾砍傷女職員消息傳開後，引起該校學生與教職員的議論紛紛。弘光科大強調，事發後已經發3次公告，並寄電子郵件給全校的教職員生，目前全校進出都嚴加管控，深夜並採取單一出入口防範，以確保全校師生的安全。

清水警方表示，台中市警方維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。