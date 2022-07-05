王毅（左三）在瀾滄江—湄公河合作外長會：三個6打造區域合作金色樣板。（中國外交部）

瀾滄江—湄公河合作第7次外長會4日在緬甸蒲甘舉行，中國國務委員兼外長王毅出席後與緬甸外長溫納貌倫共同會見記者表示，瀾湄合作作為首個流域6國共同參與的新型次區域合作機制，啟動6年來發展迅速，成果顯著，成功打造了區域合作的「金色樣板」。瀾湄6國將繼續秉持「發展為先、務實高效、開放包容」的瀾湄理念，弘揚「平等相待、真誠互助、親如一家」的瀾湄文化，持之以恆謀合作、全心全意促發展，推動瀾湄合作不斷提質升級。

王毅用「三個6」概括了本次外長會達成的一系列新的合作共識：

一是討論規畫了加強戰略引領、深化經濟融合、做大農業合作、堅持綠色發展、促進數字合作、密切人文交往6大合作方向。

二是宣布將實施「瀾湄農業合作百千萬行動計畫」、「瀾湄興水惠民計畫」、「瀾湄數字經濟合作計畫」、「瀾湄太空合作計畫」、「瀾湄英才計畫」、「瀾湄公共衛生合作計畫」6大惠湄舉措。

三是審議通過了《瀾湄合作五年行動計畫（2023—2027）》，發表了聯合新聞公報、深化海關貿易安全和通關便利化合作、農業合作和保障糧食安全、災害管理合作、文明交流互鑒聯合聲明等6份文件。其中，《瀾湄合作五年行動計畫（2023—2027）》將提交瀾湄合作第4次領導人會議審批。

王毅表示，習近平主席強調，合作才能辦成大事，辦成好事，辦成長久之事。中方將始終踐行親誠惠容的周邊外交理念，始終堅持義利相兼、以義為先，始終同湄公河國家分享合作紅利，增添發展動能，讓瀾湄合作更添活力、更富動力、更具魅力，為區域各國人民開創更加美好的未來。