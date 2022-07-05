逾70歲的林姓女子提告指稱，從事家事清潔工作女子與她的陳姓老公在2017年到2019年間，到摩鐵或女子住處多次性交行為，侵害她730次至1460次以上，一審士林地方法院判女子須賠償林女80萬元，二審台灣高等法院改判賠50萬元，林女不服可上訴。

文化保存的陳姓男子與林女結婚多年，林女對一名從事土地開發及家事清潔工作的女子提起民事訟訴，指稱對方明知陳男已有配偶，仍密集多次與陳男有性交行為，侵害她配偶權之情形嚴重，她已年邁感到極端痛苦失眠精神受挫。

林女說她因此患有壓力反應及睡眠障礙症等疾病，進出醫院多次，心力交瘁，更因刑法通姦罪除罪化，使她無法追究對方應負刑責之打擊，她請求法院判決要求對方給付她精神慰撫金230萬1元。

高院考量該名女子無固定底薪，她雖有與陳男交往並為多次相姦行為，惟已對林女心懷愧疚，並由她在2019年7月底主動向陳提出分手，且林女與陳男婚姻關係現仍存續中，事件後夫妻一同出遊、健行，判決外遇女子須賠償50萬元。