「PP Mini小小企鵝」貼圖系列廣受粉絲喜愛，這隻大約五公分高，如橡皮擦般的企鵝，故鄉原來就在港都高雄！「PP Mini小小企鵝」是由從小在高雄長大的創作者GG所創，還未滿30歲的她，對於在高雄的創作生活，非常舒坦自在，雖非科班出身，她卻以對畫畫的堅持與興趣，成為LINE原創市集的超人氣新星。

今(2022)年8月將在高雄舉辦的「臺灣文博會」及10月「台灣設計展」所掀起的設計浪潮，將這隻小企鵝再推往另一高峰，站在城市的高度，現身鼓舞所有高雄的創作者。

「一聽到有這個合作內心立刻澎湃尖叫，夢想終於實現了！」GG表示，這次因為臺灣文博會，與高雄市政府的合作讓她非常興奮，大家可以期待，小企鵝將會出現在高雄的各個角落。她透露，這次特別將運用高雄元素融入設計，讓限定版的高雄味「PP mini小小企鵝」，獨家現身高雄。

低調的GG，日常是在高雄家中進行創作，貼圖中的各種靈感也來自於生活細節。GG說她在大學時，誕生出了第一個插畫角色「小雞超人」，當時「PP Mini小小企鵝」雖然只是插畫中的配角，但GG特別喜歡他，並希望創造更多屬於他的故事，重心便轉移到小小企鵝身上，更一躍成為 GG 筆下的主角。

除了對身邊人事物的觀察，城市的藝文能量，更是創作的泉源，GG因此對這次臺灣文博會充滿了期待：「不用專程到台北，只要花公車或輕軌的錢，就可以去看展，真的是太棒了。」GG推薦所有來高雄逛展的遊客，在駁二藝術特區多停留，感受屬於港都的自由海風和創作能量。

後疫時代，高雄迎向文博會，將以「設計」的能量重新演繹城市美學。不管是手機中的貼圖，或者是走在街上看見的歷史建物，都將給人耳目一新的美學體驗。