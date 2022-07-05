電子零組件廠信邦(3023)6月合併營收為25.55億元，月增2.47%，連續4個月創下單月歷史新高，由於客戶訂單穩定，信邦表示，營收可望逐月走高至9月，第3季有機會再創單季歷史新高，日系外資給予信邦「優於大盤表現」評等，信邦今天早盤股價開高。

由於信邦產品為非消費性產品，訂單未受終端需求減弱太多影響，信邦6月合併營收25.555億元，月增2.47%，年成長17.21%，再創單月歷史新高；累計第2季合併營收為75.24億元，季增8.38%，年成長15.65%，亦創下單季歷史新高。

信邦指出，6月合併營收創新高，主要是因醫療及健康照護、汽車、綠能及工業應用等產業之銷售分別較5月成長0.26%、10.22%、10.20%及11.26%；累計上半年合併營收為144.65億元，較去年同期成長15.81%，亦是歷年同期新高。

就各產業來看，今年上半年醫療及健康照護產業成長15.45%、汽車產業成長31.93%、綠能及節能產業成長11.09%、工業應用產業成長20.22%、通訊及電子周邊產業成長9.42%。

信邦近期因台股重挫及外資賣超，股價走弱，不過日系外資最新報告給予信邦「優於大盤表現」評等，目標價280元，激勵信邦股價止跌反彈。