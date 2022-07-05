升息、打炒房、疫情等黑天鵝，房市買氣逐漸收斂，全台Q2新推案總銷呈現季減的情形，至於房價，在通膨壓力及缺工缺料兩把火助燃下，目前全台新建案平均成交價已站穩5字頭，與去年同期相比，漲幅超過2成。

數字科技旗下的591新建案調查統計，2022年Q2新建案總銷為4224.82億元，季減5%，年增19%。591新建案分析，當前市場多空交雜，除了有疫情攪局，還得面臨央行連續升息及打炒房等政策面所帶來的衝擊，導致全台案場來人較上季銳減2成。尤其是北台灣更是首當其衝，建商及買方出手意願普遍不高。反觀中南部，雖然買氣略跌，不過在台中及高雄，在指標案及329檔期延推個案領軍下，反彈幅度超出預期，也是本季全台量能小跌的主因之一。

房價鍍金的台北市，本季缺乏大量體指標案撐場，量能較上季縮水不少，再加上疫情衝擊，案場來人驟降。591新建案市調指出，現階段北市除了新案能吸引買方上門，部分開賣較久的舊案買氣皆有所降溫。不過，在通膨推升房價等因素下，蛋黃區房價則持續走強，北市新案目前成交均價已突破110萬元，較去年同期漲幅1成多。新北市買氣明顯縮手，建商也多半選擇延後推案，導致本季個案數走跌，案量也失守千億元大關，較去年同期相量縮超過1成。

今年以來，推案熱度始終平平的台中市，本季在蛋黃區指標案及329檔期延推案助攻下，案量止跌回升。西屯區案量大爆發，有不少重量級新案登場，合計貢獻逾460億元的總銷，占全台中比重超過四成。

南部地區，台南上季在科技業擴廠需求排擠下，缺工情形嚴重，加上升息及行政流程等因素導致推案延宕，整體基期較低。幸好本季在安南、永康等區的中小量體個案領軍下，有效挹注動能回穩。至於高雄，受惠投資動能強勁，建商推案意願熱絡，包括在北高雄三民、左營等地，均有由品牌建商主打的指標案進場，帶動市場成長。