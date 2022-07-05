據新華社報導，今天（7月5日）上午，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美財政部長耶倫舉行視頻通話。雙方就宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題務實、坦誠交換了意見，交流富有建設性。

報導稱，雙方認為，當前世界經濟面臨嚴峻挑戰，加強中美宏觀政策溝通協調意義重大，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，有利於中美兩國和整個世界。中方表達了對美國取消對華加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。雙方同意繼續保持對話溝通。