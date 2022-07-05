歌手朱俐靜不敵乳癌侵襲而辭世，享年40歲，她生前甜美親切，不僅無負評，連生病後也常發揮正能量讓人相當感動，去年她就自曝外出用餐被實習生醬汁倒頭，但對方竟沒誠意道歉，讓她相當失望，然而她也沒生氣，反而暖心說：「我不認識你，但我真心希望你可以從今晚的插曲有所獲得、也一起醍醐灌頂！」

去年9月朱俐靜發文，表示歷經4個月的自主隔離終於能在外面用餐，她特別找了家人潮較少的餐廳，原本滿心期待，沒想到用餐後不到5分鐘就被實習生店員用醬汁「醍醐灌頂」，一般發生這種事犯錯的員工會被驅離，換上主管道歉並處理後續，但當晚，「服務生沒多說話，只領我走進洗手間簡單擦拭」。

朱俐靜去年發文。（圖／翻攝自朱俐靜 Miu Chu臉書）

後來朱俐靜心想，該位實習生服務員應該嚇壞了，才會連道歉等反射動作都沒有，她本想離開前如果再遇到這位店員要跟他說：「你要加油」，沒想到結帳時雖然等到實習生和主管一起出現送客，但朱俐靜卻沒和實習生對到眼，反倒見他送完客後快速離去後自顧自地撥劉海，「這反而是整晚令我最失望的一點。」。

朱俐靜過去被實習生不慎用醬汁倒頭卻沒生氣。（圖／翻攝自朱俐靜 Miu Chu臉書）

回到家後，朱俐靜花了一些時間清理，但她沒影響到心情，只是為實習生可惜，希望他能從中獲得思考或學習，「我想說，除了應該交差的那些，人和人相互之間遠遠細膩的多。為自己的行為負責、對自己的所作所為保持檢視的習慣、同時也站在別人的立場學習同理」，「這樣這一身的醬油才不算白淋，也不枉等下要三更半夜洗頭洗澡洗衣服了！有病在身的人休息時間是很寶貴的～知道嗎」，超高EQ的反應引來粉絲狂讚她人善心美，如今傳出病逝再回顧到她過往分享的這篇，也令人十分心疼。