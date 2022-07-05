聚陽(1477)公布6月營收26.28億元，月增9.5%，年增18.7%，ASP年增13%；第二季營收73.41億元，季減7.9%，年增19.9%，優於市場預期。聚陽今早股價反彈逾4個百分點，站回5日線。

法人評估，聚陽因產品組合及匯率環境優於去年同期，上修Q2毛利率23.99%，營益率亦同步上修11.87%，稅後淨利上修至6.66億元，稅後EPS上修至2.75元。

法人指出，聚陽目前訂單已承接至9月，客戶端備料已完成，Q3營收動能已確認，預期營收可望成長中至高個位數，ASP及銷量皆可望呈個位數成長，日系客戶因日本解封且庫存調整完成，預計Q4訂單動能轉為成長，全年客戶訂單動能部份，美系客戶訂單仍可望達雙位數成長，日系客戶訂單則較去年略增，新客戶美國運動通路商訂單貢獻仍可望呈較高幅度成長。預估2022年運動盤及潮牌合計占比可望達50%，將有助於毛利率提升。

展望Q3，法人估聚陽營收87.2億元，季增18.8%，年增5.1%，預估營益率13.12%，稅後淨利預估8.6億元，稅後EPS 3.57元。