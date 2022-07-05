歐洲股市周一收漲，油氣股創下近兩個月最好的交易表現，另一方面在歐洲央行(ECB)本月升息之前，歐元區投資人信心低落。

周一泛歐Stoxx 600指數升漲2.18點或0.54%，為409.31點，成交量因美股休市一天而稍顯低迷。歐股上周因對全球潛在經濟放緩的擔憂而下滑。

油氣股上漲4.0%，英股上市的BP、殼牌(Shell)，以及法股上市的道爾達能源(TotalEngergies)皆上漲在4.4%至4.6%之間，並為歐股的上漲提供最大助力。OPEC國家的低產量、利比亞的動亂、對俄羅斯的制裁，都引發了供應擔憂，從而拉高了油價，進一步帶動相關股票上揚。

醫療保健股和礦業股亦為主要領漲板塊。

主要領跌板塊有房地產股跌2.6%，汽車股和科技股分別下跌0.98%和1.15%，後兩者的下跌也對德股的下挫0.3%構成主要壓力。

Sentix周一公布的調查顯示，歐元區投資人信心跌到自2020年5月以來新低，預示著歐元區19國正「不可避免地」要走向衰退。

另一資料顯示，歐元區六月生產者物價指數(PPI)的上升低於預期。

投資人關注本周四即將公布的歐洲央行會議紀要。

主要央行為抑制通膨而祭出的激進升息，持續引發投資人對經濟成長的擔憂，Stoxx 600指數今年以來已下跌16%。

在個別股票表現上，德國公用事業公司Uniper大跌27.6%，收報11.32歐元；一位交易員指出該公司有國有化的風險。

Grafton集團跌7.7%，報721英鎊；該英國建築材料供應商表示，擔任執行長職位長達11年的Gavin Slark將卸職。

奧地利微電子歐司朗(AMS Osram)跌7.9%，報7.7瑞士法朗；摩根大通指出，由於該公司的高債務水準和對終端市場的曝險，將該公司評級從買進下調為中立。