俄羅斯持續入侵烏克蘭，俄羅斯受歐美各國制裁正面臨外企撤出潮，俄羅斯總統普丁則簽訂新法反制，他在6月底指示把「薩哈林2號」（Sakhalin-2）的經營主體公司改為俄企，對選擇退出者給予零補償。外媒分析，這樣的行動，對仍在思考如此處置俄羅斯資產的外企而言，無疑是一個強而有力的警告，這些外企想盡快撤離俄羅斯卻碰到各種困難，包括缺少能夠協助處理資產交易的銀行家等。

根據《路透》報導，芬蘭咖啡集團Paulig是少數出售資產，並將業務控制權轉交給當地管理經理的公司之一，在俄烏開戰的2個禮拜後，Paulig就先撤離俄羅斯，兩個月後Paulig執行長Rolf Ladau將俄羅斯業務賣給印度私人投資者Vikas Soi。據報導，許多外企撤出俄羅斯時碰到問題，舉例來說，裕信銀行透過交易處置部分俄羅斯資產，但4個月過去了，仍沒有找到買家。

另外包括法國雷諾汽車，其以盧布將其合資企業的部分賣給俄羅斯政府，麥當勞也將800家分店交給1名西伯利亞商人，此外還有多家企業將俄羅斯業務轉交給當地經理，而這些外企都承受了鉅額虧損。

雪上加霜的是，這些外企撤出俄羅斯的相關交易變得更難以執行，許多銀行由於擔心違反西方制裁而避開，導致這些企業只能依賴俄羅斯的律師或國際顧問來尋找買家。

俄國總統普丁也正在對「不友好」的企業下重手，谷歌旗下YouTube阻止俄羅斯官媒投放廣告，還屏蔽相關頻道，而俄羅斯為了反擊谷歌，凍結其銀行帳戶，導致其無法支付俄羅斯子公司員工薪水及供應商貨款，只好申請破產，並繳清高達2000萬美元（折合約台幣5.9億元）的天價罰款。