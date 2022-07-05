從選秀節目《超級偶像》出道的女歌手朱俐靜，曾於2020年公開罹患乳癌一事，不料昨(7/4)傳出癌逝消息，家屬也證實她已於本月3日「平靜地離開了我們」，享年40歲，前高雄市長韓國瑜得知噩耗後，在臉書曬出多年前朱俐靜到高雄開唱的照片，發文悼念願她到天上當個快樂的天使。

前高雄市長韓國瑜得知朱俐靜病逝噩耗，便在臉書放上她2018年時到高雄開唱的照片，接著表示得知病逝消息後，震驚之餘也感到不捨，回憶起當年她用高亢嗓音唱著《我相信》、《存在的力量》等歌曲，為高雄注入滿滿活力與正面力量，沒想到這般優秀的歌手，如此年輕便到天上去當天使，讓他不捨表示：「衷心期盼她能擺脫病魔的糾纏，從此無拘無束的快樂唱歌」，更謝謝她生前用美麗與勇敢的歌聲撫慰無數人心。

由韓國瑜發佈於 2022年7月4日 星期一

韓國瑜表示朱俐靜生前與乳癌對抗，也不吝嗇分享相關資訊，藉此提醒所有好朋友，除了要定期做健康檢查，更要保持規律飲食與運動及良好作息，保護好自己才能有更多時間與心愛的人相聚，更是讓身邊至親保持快樂的關鍵。

對此，網友紛紛留言：「美好的聲音永留人間！一路好走，去當美麗的天使了」、「每首歌總是帶來滿滿的感動力量，希望她能在天上自在的享受音樂歌聲」、「很可惜的一個有才華又年輕的生命～就這麼走了」、「感謝您，曾經帶給高雄正能量與歡樂」。