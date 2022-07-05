自封「FBI帥哥」的爭議網紅鄧佳華，先前因豁出去拍謎片《華根初上》而引發不少話題，近日還打算接連拍續集，讓他再度受到熱議。而日前爆出「喜訊」宣布與女演員游小璇「穩定交往中」的他，近日帶著對方勇闖曾有人輕生的廢墟探險、拍影片，但沒想到才進去沒多久，工作人員及游小璇便出事了。

鄧佳華近日與女演員游小璇一同開直播，並以「阿伯燒炭的房間」當成直播標題，打算到裡面探險。而影片中，只見廢棄大樓到處積滿了厚厚的灰塵，裡面更是髒亂不堪、佈滿蜘蛛網，黑暗又空蕩的房間使現場氣氛開始緊張、詭譎，游小璇用燈照向某面牆壁後嚇得直呼「我還是不要進去好了」，鄧佳華則是跟著表示「起雞皮疙瘩了」，隨後工作人員便開始出現嘔吐等不適症狀，讓氣氛更加毛骨悚然，因此一行人進入廢棄大樓沒多久的時間便趕緊離開現場。

游小璇事後就發文表示「腹部腸阻塞好辛苦。想拉又拉不出來的時候，腹部痛到會讓妳整個都睡不好。又熱又冷。整身痛到冒冷汗，清晨五點多就被痛醒了。真是超痛的」，而網友看到後則忍不住猛嗆「無聊到和鄧佳華去拍輕生的地方，這個只是小教訓，有些題材是能不碰就不碰，有些人『尤其是鄧佳華』，是能不合作就不要合作，連拍照都要避免潔身自愛，永保安康」、「鄧白目講不聽，希望妳能聽進去，不要再做這種鬼屋探險可能會犯法的事了」，鄧佳華還在下方留言「一起探險」再度引發網友熱烈討論。

事實上，鄧佳華在本月2日與游小璇於FB宣布「穩定交往」沒多久，他又曬出自己張嘴咬超辣網紅「波多野bella」美胸的照片，甚至在昨晚發出貼文標註另一名火辣網紅吳昱萱，表示「昱萱寶貝10年後的世界我們是已經結婚生子了」令網友忍不住狂酸「10年後可能進去關了吧」笑翻眾人。

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