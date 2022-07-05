不少八年級生選擇當躺平族，一名女網友大嘆，感覺自己做為人的某些權利被大時代給剝奪了，雖然剛出社會1年，月薪就有7萬左右，但看到不斷上漲的物價與房價，讓她完全不敢結婚生子，總覺得自己沒資格，引起網友熱議，不少八年級生深有同感，但也有許多人看到原PO的薪水直呼，月薪7萬都躺平，那4萬以下乾脆眼睛閉閉等投胎？

一名女網友日前在Dcard上發文說，學生時期拚死拚活考上了不錯的大學，大學畢業以後也成功找到對新鮮人來說很不錯的工作，目前已經出社會一年，雖然工作壓力很大，但每月薪水有7萬左右。

女網友表示，她陸續談過幾次戀愛，但都沒有想過要結婚，因為面對不斷上漲的物資與物價，然後又沒有富爸爸和富媽媽，因此總覺得自己沒資格為人父母，所以即便覺得結婚生子會使人生更完整，也不敢結婚。而她本身是被窮養大的小孩，因此若無法提供給孩子富足的生活，想生孩子的慾望逐漸降低。

女網友感嘆地說，她感覺自己做為一個人的某些權利被大時代剝奪了！小時候以為努力唸書就能翻身，結果發現現在已經不是努力就能正常生活的時代了，不知道有沒有其他八年級生要來取暖。

女網友也補充說，她目前還在償還學貸，家人們也都沒有買房子，都只有租屋生活，而她目前在科技業工作，其實早就看開人生不一定要結婚生子，只是很感慨而已，如果能早個20年出生，一定可以買得起更多東西，也有更多選擇人生的機會。

貼文引起網友討論，不少八年級生很認同，認為只要過好自己這輩子就夠了，其他的不想多想。不過，也有網友認為，原本身為社會新鮮人，薪水就有7萬，已經高於平均值，這樣還覺得被剝奪，那些薪水不到4萬的人怎麼辦？直接兩眼閉閉準備投胎？「以 8x年次來說，七萬算高於平均值吧，不過，也要看工時」、「7萬已經高於平均值了欸，你要不要聽聽看你在說什麼」、「7萬夠了吧！存一點付完頭期款基本上就跟租房一樣，再拿房子去貸款、買基金或做其他投資感覺很夠用。」