高盛全球固定收益部門總經策略師Gurpreet Gill接受媒體訪問時表示，隨著貨幣政策持續緊縮，美國經濟可能陷入「技術性」衰退，也就是實質國內生產毛額（GDP）連續兩季呈現負成長，但高盛預測的基本情境並不包括美國經濟衰退。

Gill表示，當你在考慮固定收益等領域的投資前景與機遇時，真正重要的是經濟衰退的程度和特性。隨著各國央行調升基準利率以抑制通膨，就業增長料將趨於平緩。但各國央行的目的是讓就業市場放緩，讓企業減少新人招聘，但不必大規模裁員。隨著基準利率攀升，美國的勞動力市場可能趨於疲軟，但美國經濟陷入衰退並非高盛的基本預測情景。

亞特蘭大聯準銀行備受關注的GDP Now預測在第二季已經下滑至季減年率2.1%，意味著美國經濟已經陷入技術性衰退。

聯準會在6月會議將其基準利率區間一口氣調升75個基點，至介於1.5%～1.75%，創下1994年以來最大的單次升息幅度。基於該美國央行在6月會議後的聲明，以及聯準會主席鮑爾等央行決策官員近來發表的鷹派談話，市場普遍預期聯準會將在7月會議再次升息75個基點。

根據CME「FedWatch」預測，聯準會7月升息50個基點的可能性為7.3%，而升息75個基點的可能性高達92.7%。