台積電晶圓代工生產原料，重要上游供應商之一的日本昭和電工株式會社(Showa Denko K.K.)表示，將會陸續對客戶調高產品售價，還有縮減無利可圖的產品線，希望能守穩在高達5500億美元，全球半導體產業的事業版圖。

這家產品多元化，包括石化、鋁金屬以及電子等日本大廠也預估，2022下半年全球還會大幅升息，俄烏戰事加劇能源成本大漲，還有日圓匯價大貶等，種種對經濟利空負面消息，恐怕要到2023年才有機會回復正常。

除了像台積電以及英飛凌等全球知名半導體大廠外，汽車銷售王豐田汽車也是昭和電工重要客戶之一。提供廠商所需之關鍵化學原料的昭和電工，已被迫大幅轉嫁客戶多出的成本。同時，獲利遭壓縮的下游業者，也可能會仿效相繼漲價。

昭和電工表示，當前的目標就是希望說服客戶共體時艱，一齊分擔大漲的生產成本。以目前市場動向來看，投入價格已漲到當初估算至少兩倍。彭博社也報導，台積電以及韓國三星電子等晶片製造商，已通知客戶將陸續調高售價。據悉，三星可能會把價格上調約兩成。

東洋證券(Toyo Securities)直言，並非只有昭和電工漲價，其它零組件業者以及材料供應商，也都把多出的製造成本轉給客戶，避免經營走上困境一途。可預料的是，像是電子用品等一些耐久財商品，未來購買時應該會更貴。

昭和電工在仔細審視過產品組合後，決定砍掉沒有獲利貢獻以及缺少商業潛力的業務且不再出貨。過去12個月，股價大幅下修約3成的昭和電工，在2022年接下來的時間，還要再整理出一些被縮減規模的事業項目。

除了上述的投入生產成本大增外，日圓大貶也是營運一大問題。在全球主要經濟體紛紛升息下，日本央行特立獨行，堅守超寬鬆貨幣政策不變。利率差距擴大下，日圓兌美元的匯價也創24年來最低。

昭和電工無奈表示，因為所需原物料都仰賴進口，日圓又如此孱弱不堪，進料成本愈來愈高。因為沒有公權力，看到日圓一直走低，也沒有什麼太多辦法可以阻貶。

昭和電工認為，目前漲價只是反應成本增加，不過對以往習慣接受客戶砍價的員工來說，現在情勢已經反過來了，可以大聲對客戶提出漲價要求。但合理的定價，對長期事業發展來說才是最重要的。