去年太魯閣號事故造成重大死傷，土木技師朱弘家針對公共工程可能發生之弊端發表意見，但遭行政院公共工程委員會處分警告，他提起行政訴訟後，台北地方法院行政庭審理後認定，他對公共工程的建議沒有違反《土木技師倫理規範》，撤銷警告處分。可上訴。

法官邱士賓痛批行政院公共工程委員會，身為最高主管機關沒有逐一檢視其他公共工程是否有朱男所述的弊端情形，據以檢討改進，反認他未能謹言慎行，甚至有箝制原告言論自由之虞，可能造成寒蟬效應，阻斷自由言論對於公眾事項討論空間。

去年4月2日台鐵太魯閣號發生翻車事故，造成車廂內49名乘客死亡，約200餘名乘客受傷，李義祥因於當地施工，就事故涉有過失致死罪嫌，經花蓮地方檢察署提起公訴後，目前花蓮地方法院審理中。

朱弘家在4月8日以土木技師身分擔任電視新聞節目的與談來賓，主持人引用新聞事件發問，朱因應提問回答「這個錨釘不對啊，大概就是所有公共工程裡面，最容易作弊的」、「監工一定有到，但是他沒有全程在那邊，那就是牽扯到作弊的一個方法」等言論。

行政院公共工程委員會認為，朱男非實際經歷或依相關事證資料所作之專業判斷，亦未進行查證，不符合土木技師倫理規範第6條土木技師應謹言慎行之要求，且引發社會大眾對公共工程品質及相關從業人員之誤解，情節重大，作成警告處分。

朱男提行政訴訟表示，電視台告知因不瞭解地錨施工之工法，請他依其專業在新聞節目中說明地錨工程係如何運作以及涉及的相關危害，他深知土木技師之使命乃在維護公共安全允諾出席，並希望藉由節目向觀眾說明地錨工程作業程序以及可能涉及之相關問題。

朱男說，他基於土木技師維護公共安全，提升公共及民間工程品質之社會責任，就其執業實際之經歷進行針對地錨工程之陳述，屬促進公共安全之品質以及滿足社會大眾理解地錨工程之需求所為之適當評論，並沒有違反倫理規範，請求法院撤銷處分。

法官認為，台鐵事故發生造成嚴重死傷，為當時民眾所關切，朱男發表言論，非但可使民眾瞭解公共工程可能發生之弊端，亦可促使相關主管機關就上開公共工程弊端予以檢討改進，他的言論沒有「未能謹言慎行」的情形，撤銷警告處分。