安徽省本輪以宿州市泗縣為中心的新冠肺炎疫情仍在高位運行。據安徽省衛健委最新通報，昨天（7月4日0-24時）安徽省報告新增確診病例52例（均在宿州市泗縣，其中8例系已報告的無症狀感染者轉為確診病例），無新增疑似病例，新增無症狀感染者179例（宿州市靈璧縣15例、泗縣164例）。第7輪核酸檢測正在進行中。

6月26日至7月4日24時，安徽省共報告確診病例186例，其中境外輸入1例，宿州市泗縣184例、靈璧縣1例；共報告無症狀感染者895例。

自6月26日在重點人群核酸檢測中發現1例新冠肺炎無症狀感染者以來，截至7月4日24時，泗縣9天內已累計報告1021例感染者，其中確診病例184例、無症狀感染者837例（不含已轉為確診病例數）。這也意味著，泗縣感染者人數佔了安徽全省感染者總數近95％。

除了泗縣以外，安徽省內目前還有宿州市靈璧縣（1例）報告確診病例1例；合肥市瑤海區（1例）、肥西縣（1例）、蜀山區（1例），淮北市濉溪縣（5例），蚌埠市固鎮縣（1例），宿州市靈璧縣（48例）、埇橋區（1例）共報告無症狀感染者58例。

自6月26日宿州市泗縣發生疫情以來，安徽省委、省政府高度重視，省委書記鄭柵潔多次批示、指揮調度，省長王清憲、常務副省長劉惠現場指揮處置，大陸國家衛健委副主任雷海潮現場督導指導。

29日以來，大陸國務院聯防聯控機制赴安徽工作組在泗縣現場督導疫情防控工作，對做好流調排查、隔離轉運、診療救治、環境消殺等工作，給予指導。

據宿州市新冠肺炎疫情防控應急指揮部7月4日晚在泗縣召開的第三場新聞發佈會通報，截至7月4日16時，泗縣已累計開展6輪區域核酸檢測，參加檢測人員達3045749人次。總體看，前6輪區域核酸篩查檢出社會面陽性病例呈下降趨勢，分別為68例、145例、105例、45例、20例和14例，其餘陽性病例在隔離點檢測發現。第7輪核酸檢測正在進行中。

安徽省疫防辦在全省範圍內調度資源，保障核酸檢測力量，合肥、六安、滁州、阜陽、亳州、蚌埠、淮南、安慶、蕪湖、馬鞍山等市分別派出採樣人員，支援檢測車輛、方艙。在採樣環節，投入採樣人員日均達2200人左右，參加核酸檢測其他人員日均達1.1萬餘人。在轉運環節，平均每天投入367人、172台車輛，按照1台車負責轉運4-5個採樣點的原則進行配備，1小時至少轉運1次，大數據後台適時比對轉運情況，工作專班及時調度。在檢測環節，共調集核酸檢測方艙車和檢測車38台，日檢測力量達16.1萬單管。

此外，宿州市新冠肺炎疫情防控應急指揮部已於7月4日發佈了第8號指揮部令，要求市、縣（區）黨政群機關、事業單位、國有企業的在職黨員、幹部、職工（簡稱「在職黨員幹部、公職人員」）立即到社區報到，投身疫情防控工作。

該指揮部令要求，各單位在職黨員幹部、公職人員，7月5日上午前全部無接觸聯繫居住地所在社區報到（紅碼、黃碼人員等按要求居家觀察、接受隔離，已經在疫情防控一線，以及懷孕、產假、身患嚴重疾病的人員除外），就近就地參與疫情防控工作。尤其是泗縣、靈璧縣的在職黨員幹部、公職人員要全部立即報到，迅速開展工作。各社區對報到人員要進行登記，成立臨時黨組織統一管理，並組建微信聯繫群，確保聯繫暢通、響應及時。