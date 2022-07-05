趙小僑求子之路艱辛，結婚5年的她在歷經1次人工受孕、2次試管失敗、1次胎停，第5次終於成功，原本肚子裡的「典典寶寶」預產期是7月20日，她也希望採自然產，不過因胎位不正，加上昨晚7、8點左右有落紅、破水現象，因此臨時提早住院準備生產，早上8點多進產房，老公劉亮佐9點多便傳訊「母女平安」向經紀人報平安！

不過經紀人修毅表示，因疫情關係醫院管制嚴格，劉亮佐並未進產房陪產，報喜時，剖腹產的老婆還在「縫針」，他也忙著處理許多瑣事，當下連女兒ㄉ 還沒見到，也還不確定身高體重。

趙小僑6月29日進行產檢時，不忘到產房門口拍照留念，向肚中寶寶介紹：「這是妳來到這個世界的第一個地方唷。」她身為「免疫媽媽」，懷胎比一般孕婦更辛苦，必須定期到醫院打免疫球蛋白，孕期間整整打了168瓶，懷孕後期，10根手指關節開始24小時反覆腫脹、疼痛，早上剛起床時更是「到了無法握拳、無法拿手機的程度」。