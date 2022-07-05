澎湃新聞5日報導，大陸毛豬價格連漲，國家發改委出手，4日邀集行業協會、部分養殖及屠宰企業開會，分析市場供需和價格形勢，透露近期豬價過快上漲，是受情緒影響較大，或透支了未來部分上漲空間。中國農業農村部農研中心研究員張照新指出，一般來說，漲價時發改委比較關注；大幅降價時，農業農村部比較關注。前者關注對宏觀經濟形勢的影響；後者則重點關注生產和供給。農業農村部專家認為，近期豬價上漲，是綜合因素疊加，不是單一因素影響，而情緒是其中不能忽視的一個重要因素。

大陸國家統計局數據顯示，大陸毛豬價格已連續三個月上漲。6月下旬，毛豬價格為18.3元（人民幣，下同）／公斤，與6月中旬相比，每公斤上漲1.9元，上漲幅度為11.6％。

張照新表示，很多養殖戶看到毛豬價格有上漲趨勢，因此出欄積極性降低，進一步加劇了毛豬供需矛盾。

農業農村部毛豬產業監測預警首席專家王祖力稱，近期豬肉價格漲勢凶猛，從基本面來看，目前處於新一輪周期的上行階段，豬價的確應該上漲。「但是最近這段時間漲的有點過快，一方面有消費的好轉，三四月是消費最弱的時節，而現在消費開始季節性增加，同時疫情的影響也減弱，總體上消費處於恢復階段，但近期豬價的快速上漲，情緒的影響可能更大。」

「從豬周期的角度來講，目前處於上漲的通道中，但短期的過快上漲，應該存在異常因素的干擾，不是正常的市場供需關係所決定的價位水準。」王祖力說。

王祖力指出，今年上半年進口和去年同期減少了約2／3，豬肉供給也相對有所下降，加上發改委連續多輪的收儲，對信心的提升也有一定促進作用，影響到了豬價。他認為，近期豬價的上漲，是一個綜合因素的疊加影響，不是單純的某一個因素的影響，而情緒是其中不能忽視的一個重要因素。

會上，參會代表一致表示，將加強行業自律，帶頭做好毛豬市場保供穩價工作，保持正常出欄節奏、不壓欄囤貨。

大陸發改委價格司表示，一直高度關注毛豬豬肉市場價格變化，努力防範價格大幅波動，維護市場平穩運行；要求大型養殖企業帶頭保持正常出欄節奏、順勢出欄適重育肥毛豬，不盲目壓欄，提醒企業不得囤積居奇、哄抬價格，不得串通漲價；明確表示將適時採取儲備調節、供需調節等有效措施，防範毛豬價格過快上漲，並會同有關部門加強市場監管，嚴厲懲處捏造散布漲價資訊、哄抬價格等違法違規行為，維護正常市場秩序，促進行業長期健康發展。